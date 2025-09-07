Logo SportMediaset
Vuelta: manifestante Pro Pal provoca caduta ciclista, arrestato

07 Set 2025 - 18:23

Ancora proteste nella 15/a tappa della Vuelta a favore della popolazione palestinese: un manifestante con la bandiera della Palestina ha fatto irruzione sul tracciato al passaggio dei ciclisti a 56 km dal traguardo a Monforte de Lemos, in Galizia, provocando la caduta di Javier Romo, del team di Movistar, seguita da quella del belga Edward Planckaert, del team Alpecin. Cadute per fortuna senza conseguenze, mentre l'autore della protesta è stato arrestato, segnala la polizia. I due ciclisti hanno potuto riprendere la gara, mentre le proteste Pro Pal continuano a segnare il giro di Spagna, con numerosi tifosi lungo il percorso che chiedono l'esclusione del team di Israele dalla competizione. Per il secondo giorno il team Israel Premier Tech ha indossato la maglia senza il nome di Israele, "per la sicurezza dei ciclisti". 

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Sinner e Alcaraz
19:45
Us Open: la finale fra Sinner e Alcaraz alle ore 20.30
19:01
Europei Basket: storica vittoria Georgia, batte Francia e va ai quarti
18:24
Italvolley, Manfredi: "Altro straordinario trionfo"
18:23
Vuelta: manifestante Pro Pal provoca caduta ciclista, arrestato
18:10
Italvolley, Tajani: "Torniamo sul tetto del mondo, bravissime ragazze"