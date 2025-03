Tennis, rivincita Tsitsipas-Berrettini al 2° turno di Indian Wells

Dopo Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo californiano, a Indian Wells cade anche la testa di serie numero 4, quella del norvegese Casper Ruud, superato per 7-6, 3-6, 6-2 dallo statunitense Marcos Giron. Sarà invece Stefanos Tsitsipas l'avversario di Matteo Berrettini nel secondo turno, il greco n.8 del seeding ha battuto il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 6-2, 6-4. Sarà dunque rivincita nel giro di pochi giorni tra il romano e il greco che, settimana scorsa nei quarti a Dubai, aveva battuto Matteo in tre set.