Tennis: finita la squalifica di Sinner, oggi primo allenamento a Roma

L'attesa è finita: è ufficialmente terminata la squalifica di 3 mesi di Jannik Sinner per il caso Clostebol. Alle 19 il primo azzurro a giocare gli Internazionali BNL d'Italia da numero 1 del mondo si allenerà sul Centrale al Foro con il ceco Jiri Lehecka. Sinner proprio a Roma giocherà il primo torneo dopo il secondo trionfo consecutivo all'Australian Open, tutto il calore del pubblico italiano è pronto a travolgerlo. A Roma Sinner arriva con il marchio del più atteso per quel titolo in singolare maschile che l'Italia non ha più raggiunto dal 1976 con Adriano Panatta.