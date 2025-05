Scherma: CdM fioretto, Italia vince prova a squadre donne a Vancouver

L'Italia del fioretto femminile sale sul gradino più alto del podio nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo a Vancouver, mentre il team maschile chiude al secondo posto. Suona ancora l'Inno di Mameli, dunque, in Canada grazie al successo del quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini. Per le fiorettiste italiane è la quarta medaglia d'oro a squadre consecutiva quest'anno. Ma il CT Simone Vanni può esultare anche per l'argento di Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Davide Filippi (all'esordio assoluto nel quartetto) fermati solo nell'atto conclusivo dagli Stati Uniti.