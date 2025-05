Tennis, il programma di oggi di Jannik Sinner

Oggi scade la squalifica per Jannik Sinner, che tornerà a giocare agli Internazionali di Roma. Ieri il numero uno al mondo era arrivato nella Capitale in aereo, da Nizza, mentre oggi entrerà al Foro Italico. Giornata impegnativa per Sinner, che alle 12 seguirà il sorteggio del main draw per conoscere il suo primo rivale e il potenziale cammino sino alla finale. Alle 16 conferenza stampa nel media day, dove l'altoatesino spiegherà sensazioni ed emozioni verso il rientro in campo mentre alle 18 ci sarà una celebrazione delle vittorie dello scorso novembre delle nazionali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Chiusura, alle 19, con il primo allenamento sul campo centrale con il ceco Lehecka: per Sinner il primo bagno di folla dopo la squalifica.