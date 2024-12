Tennis, ranking Wta: Paolini stabile al n° 4, Sabalenka chiude anno da n° 1

Piccolissime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta. Anche Questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, stabile al quarto posto ("best" confermato) al termine di una stagione da favola illuminata tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo trofeo da "1000" (Dubai) e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Nel ranking del 28 ottobre scorso Paolini aveva eguagliato la posizione - la quarta - raggiunta in classifica da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011 come migliore giocatrice italiana di sempre. Alle sue spalle fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, numero 52, mentre è stabile Lucia Bronzetti, numero 77. Nessuna variazione nella top ten del ranking. Al comando - e concluderà la stagione in questa posizione - c'è Aryna Sabalenka, per la settima settimana consecutiva. La 26enne di Minsk mantiene 1.046 punti il vantaggio su Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio stabile c'è la statunitense Coco Gauff, che precede l'azzurra Paolini. Questa la top ten del ranking Wta di fine anno: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 9.416 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 8.370 punti (0), 3. Gauff, Coco (USA) 6.530 (0), 4. Paolini, Jasmine (ITA) 5.344 punti (0), 5. Zheng, Qinwen (CHN) 5.340 (0), 6. Rybakina, Elena (KAZ) 5.171 (0), 7. Pegula, Jessica (USA) 4.705 (0), 8. Navarro, Emma (USA) 3.589 (0), 9. Kasatkina, Daria (RUS) 3.368 (0), 10. Krejcikova, Barbora (USA) 3.214 (0).