Tennis: ranking Wta, Paolini risale al n.15, guida sempre Sabalenka

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), grazie ai quarti sull'erba dell'All England Club (battuta da Kostyuk) recupera due posizioni ed è 15esima. La mancata conferma dei punti del terzo turno dello scorso anno a Wimbledon costa invece ventidue posti ad Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 68. Rispetto al ranking precedente, grazie al secondo turno a Wimbledon partendo dalle qualificazioni, guadagna trentuno posti Tyra Caterina Grant: la 18enne romana si arrampica fino al numero 141 e sigla l'ennesimo 'best ranking'.