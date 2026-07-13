Tennis: ranking Wta, Paolini risale al n.15, guida sempre Sabalenka

13 Lug 2026 - 10:43
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Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), grazie ai quarti sull'erba dell'All England Club (battuta da Kostyuk) recupera due posizioni ed è 15esima. La mancata conferma dei punti del terzo turno dello scorso anno a Wimbledon costa invece ventidue posti ad Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 68. Rispetto al ranking precedente, grazie al secondo turno a Wimbledon partendo dalle qualificazioni, guadagna trentuno posti Tyra Caterina Grant: la 18enne romana si arrampica fino al numero 141 e sigla l'ennesimo 'best ranking'. 

Tante variazioni e una 'new-entry' nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la novantunesima settimana consecutiva con appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda. Sul terzo gradino del podio, grazie ai quarti a Wimbledon (sconfitta da Gauff), risale invece la statunitense Jessica Pegula. Grazie alla sua prima semifinale sull'erba londinese ne guadagna invece tre la connazionale Coco Gauff, quarta, che precede la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta. In sesta posizione, con tre posti in più rispetto alla classifica precedente, c'è la ceca Karolina Muchova, finalista a Wimbledon, che firma il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam, che guadagna cinque posizioni, entra per la prima volta in top ten e va ad accomodarsi sulla settima poltrona. La mancata conferma del titolo ai "Championships" conquistato lo scorso anno costa cinque posti alla polacca Iga Swiatek, che scende in ottava posizioni. Questa la top ten del ranking Wta: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 8.550 punti (0); 2. Ribakina, Elena (KAZ) 8.143 (0); 3. Pegula, Jessica (USA) 6.301 (+1); 4. Gauff, Coco (USA) 5.649 (+3); 5. Andreeva, Mirra (RUS) 5.293 (0); 6. Muchova, Karolina (CZE) 5.168 (+3); 7. Noskova, Linda (CZE) 5.119 (+5); 8. Swiatek, Iga (POL) 4.539 (-5); 9. Anisimova, Amanda (USA) 4.353 (-3); 10. Svitolina, Elina (UKR) 4.351 (-2).

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