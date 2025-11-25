Tennis: preparatore Panichi fonda PL Management per sostenere giovani promesse

Storico preparatore atletico di Novak Djokovic, con il quale ha condiviso una lunga serie di successi, ed ex preparatore di Jannik Sinner, oggi al fianco di Holger Rune, Marco Panichi è ormai una figura di riferimento assoluto nel mondo del tennis. Eppure, spinto dalla passione, continua a cercare nuove sfide. L'ultima è arrivata da un amico di lunga data, Petr Losev, e lo ha conquistato subito: "Siamo un gruppo di amici e la nostra idea è quella di restituire al tennis ciò che il tennis ci ha dato. Vogliamo dedicarci completamente a questi giovani ragazzi, accompagnarli nella loro crescita e sognare con loro. Con Petr Losev e la PL Management abbiamo iniziato a costruire le basi di un progetto solido. Insieme al Forum Sport Center vogliamo creare uno staff capace di offrire ai ragazzi tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare".