Nba: Detroit e Toronto non si fermano, crollo Minnesota

In vetta alla Eastern Conference sia Detroit (13 vittorie in fila) che Toronto (8 consecutive) continuano a macinare successi, battendo rispettivamente Indiana e Cleveland per rimanere davanti a tutte. Minnesota si fa rimontare e perde al supplementare a Sacramento nonostante i 43 punti di Anthony Edwards, Denver vince a Memphis con la 10^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic. Quinto successo in fila per Miami, che nonostante la serata no al tiro di squadra e di Simone Fontecchio (8 punti con 2/10 dal campo) batte Dallas col rientrante Tyler Herro. Di seguito i risultati della notte Nba: Indiana Pacers-Detroit PISTONS 117-122; Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 110-99; Brooklyn Nets-New York Knicks 100-113; Miami Heat-Dallas Mavericks 106-102; Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 115-125; Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 103-115; New Orleans Pelicans-Chicago Bulls 143-130; Phoenix Suns-Houston Rockets 92-114; Golden State Warriors-Utah Jazz 134-117; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 117-112 OT.