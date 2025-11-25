Paralimpiadi: docufilm su Ambra Sabatini in tour nei cinema

Arriva nei cinema italiani 'Ambra: a un metro dal traguardo', docufilm dedicato alla straordinaria storia di Ambra Sabatini, simbolo di forza, determinazione e inclusione, e ora protagonista di un tour nazionale che toccherà diverse città italiane a partire dal 23 novembre 2025 con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Il viaggio di Ambra Sabatini comincia dal cuore della sua terra: Orbetello, in una serata speciale che segna l'avvio ufficiale del tour. Da lì, "Ambra: a un metro dal traguardo" proseguirà verso la Toscana e il centro Italia, con tappe a Grosseto, Lucca, Livorno e Firenze. Il tour farà poi tappa a Roma, dove "Ambra: a un metro dal traguardo" sarà proiettato il 29 novembre al Cinema Adriano alle ore 18.30. Nella Capitale, patria dello sport italiano e sede delle istituzioni che sostengono il movimento paralimpico, il docufilm troverà un pubblico particolarmente sensibile ai valori di coraggio, inclusione e determinazione che la storia di Ambra rappresenta. Infine si sposta al Sud Italia a Napoli e il gran finale a Milano.