Paralimpiadi: docufilm su Ambra Sabatini in tour nei cinema

25 Nov 2025 - 13:01
© Getty Images

Arriva nei cinema italiani 'Ambra: a un metro dal traguardo', docufilm dedicato alla straordinaria storia di Ambra Sabatini, simbolo di forza, determinazione e inclusione, e ora protagonista di un tour nazionale che toccherà diverse città italiane a partire dal 23 novembre 2025 con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Il viaggio di Ambra Sabatini comincia dal cuore della sua terra: Orbetello, in una serata speciale che segna l'avvio ufficiale del tour. Da lì, "Ambra: a un metro dal traguardo" proseguirà verso la Toscana e il centro Italia, con tappe a Grosseto, Lucca, Livorno e Firenze. Il tour farà poi tappa a Roma, dove "Ambra: a un metro dal traguardo" sarà proiettato il 29 novembre al Cinema Adriano alle ore 18.30. Nella Capitale, patria dello sport italiano e sede delle istituzioni che sostengono il movimento paralimpico, il docufilm troverà un pubblico particolarmente sensibile ai valori di coraggio, inclusione e determinazione che la storia di Ambra rappresenta. Infine si sposta al Sud Italia a Napoli e il gran finale a Milano.

Diretto da Mattia Ramberti, il film racconta da vicino la quotidianità dell'atleta paralimpica, il suo percorso di crescita sportiva e personale, e la sua capacità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità. Quattro i produttori del lungometraggio - Luigi Sales e Liù Cappella per Giffoni Innovation Hub, Chiara Cardoso ed Elettra Capuano per BlackBox Srl - realizzato in collaborazione con Autostrade per l'Italia, che ha scelto Ambra come propria testimonial nelle campagne di comunicazione. Si ringraziano l'agenzia di Pubbliche Relazioni DMTC per il lavoro di personal branding sull'atleta e Accenture Song per il sostegno al progetto. "Ambra: a un metro dal traguardo" non è solo la storia di un'atleta, ma di una giovane donna capace di ispirare intere generazioni, trasformando la fragilità in forza e la diversità in valore condiviso. Un viaggio nel coraggio, nell'impegno e nella speranza che conquista il grande schermo e il cuore del pubblico.

