Tennis, il Monza Open sale di categoria: nel 2026 sarà ATP Challenger 125

Una conferma e una piacevole novità, in un colpo solo. Perché insieme alla garanzia di un posto nel calendario internazionale della racchetta anche per il 2026, precisamente da domenica 5 a domenica 12 aprile, il prossimo anno il Monza Open, tappa dell’ATP Challenger Tour, salirà di categoria passando da 100 a 125. Un salto in avanti significativo in termini di punti in palio (125) e di montepremi (crescerà fino a 181.500 euro), che si traduce in maggiori chance di attirare sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis un parco di giocatori di livello ancora superiore. Ma non è tutto, perché l’upgrade porterà con sé anche ulteriori investimenti per quanto riguarda i servizi rivolti all’esperienza di spettatori e partner, nell’ottica di una maggiore connessione con città e territorio. In particolare, il villaggio ospitalità non sarà più sviluppato soltanto all’interno del club ma andrà anche ad abbracciare gli spazi adiacenti al sito di gioco, con un’area che per l’intera durata della manifestazione verrà dedicata a street food e intrattenimento. Il torneo diventerà un vero e proprio festival, con un ricco programma che permetterà di promuovere il tennis in un’atmosfera di grande convivialità, aiutando il pubblico a immergersi ancora di più nel clima di uno degli eventi più prestigiosi d’Italia, capace di lasciare il segno già dall’edizione inaugurale dell’aprile scorso.