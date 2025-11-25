Tennis: Kyrgios a torneo Kooyong, punta ad AusOpen

Nick Kyrgios è pronto a rientrare sul grande palcoscenico del tennis internazionale, e questa volta non sembra una delle sua spacconate ma una possibilita' concreta. Il 30enne austrliano, tormentato nelle ultime stagioni da diveri infortuni al polso e al ginocchio e di fatto fermo da marzo, ha infatti annunciato la sua partecipazione al torneo di Kooyong, a Melbourne a gennaio, tradizionale antipasto degli Aus Open. Il suo obiettivo e' ottenere una wild card per il primo Slam stagionale, e secondo le sue ultime informazioni il dolore al ginocchio che lo aveva fermato negli ultimi mesi e' quasi sparito.