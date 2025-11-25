Logo SportMediaset

Tennis: Kyrgios a torneo Kooyong, punta ad AusOpen

25 Nov 2025 - 10:05

Nick Kyrgios è pronto a rientrare sul grande palcoscenico del tennis internazionale, e questa volta non sembra una delle sua spacconate ma una possibilita' concreta. Il 30enne austrliano, tormentato nelle ultime stagioni da diveri infortuni al polso e al ginocchio e di fatto fermo da marzo, ha infatti annunciato la sua partecipazione al torneo di Kooyong, a Melbourne a gennaio, tradizionale antipasto degli Aus Open. Il suo obiettivo e' ottenere una wild card per il primo Slam stagionale, e secondo le sue ultime informazioni il dolore al ginocchio che lo aveva fermato negli ultimi mesi e' quasi sparito.

Kyrgios, atteso il 28 dicembre a un incontro con Aryna Sabalenka in Corea, remake della 'guerra dei sessi', e' anche nel tabellone del torneo esibizione australiano dal 13 al 15 gennaio, al quale partecipano tra gli altri Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

