Tennis, Paolini: "Una delle partite più dure abbia mai giocato"

"Sicuramente uno dei match più duri che abbia mai giocato se devo essere sincera". Lo ha detto Jasmine Paolini dopo il successo ottenuto in rimonta contro la svizzera Belinda Bencic nei quarti di finale del torneo Wta 500 di Ningbo. "Lei ha giocato un tennis incredibile: è una bella persona ed anche lei avrebbe meritato di vincere oggi - ha aggiunto l'azzurra - Sono naturalmente felice di aver vinto anche se ho commesso qualche errore di troppo: ho comunque provato a fare del mio meglio ed è andata bene". Momento chiave del match quel game sul 5 pari del secondo set: "Sì, con tutte quelle palle-break annullate! Se avessi perso quel game sarebbe stata davvero dura. Ma ho lottato e ho lottato, e nel game successivo è arrivato il break che mi ha permesso di allungare la partita - ha spiegato - E poi via via mi sono sentita sempre meglio". La Cina sembra oramai essere diventata una seconda casa per Jas, che ha voluto ringraziare il pubblico: "Grazie a tutti per il supporto, mi avete sostenuto dal primo punto fino all'ultimo tenendomi su di morale, siete meravigliosi", ha concluso Paolini.