Arrampicata sportiva, al via ad Arco il 38° Rock Master

Prende il via oggi la 38/a edizione di Rock Master, uno degli appuntamenti top dell'arrampicata sportiva che terrà banco nel Climbing Stadium di Arco, nel Garda Trentino. Oggi il Duel Lead con la leggenda Adam Ondra (Cze), Yannick Flohé (Ger), Will Bosi (Gbr), Hannes Van Duysen (Bel), Stefan Scherz (Aut) e i campioni italiani Filip Schenk, Stefano Ghisolfi e Giovanni Placci (Ffoo). Al femminile insieme alla campionessa romana Laura Rogora (Ffoo) prenderanno parte la più vincente di sempre Janja Garnbret (Slo), due volte oro olimpico, Jessica Pilz (Aut), Brooke Raboutou (Usa), entrambe medagliate olimpiche, Mattea Pötzi (Aut), Anna Maria Apel (Ger), Mei Kotake (Jpn) ed Heloïse Doumont (Bel). Ingresso gratuito previa registrazione, con il Duello Lead oggi ore 20.50 e il Ko Boulder domani ore 20.