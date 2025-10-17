Basket, Trento e Mediocredito Trentino Alto Adige insieme per no profit

Fondazione Aquila per lo sport Trentino e Mediocredito Trentino Alto Adige hanno sottoscritto un protocollo a sostegno dei progetti della rete AquiLab for no profit: risorse dedicate a iniziative del territorio in cui sport, relazioni e volontariato generano benessere e coesione sociale. La rete AquiLab oggi connette 28 organizzazioni del terzo settore. "Si tratta di un numero sempre crescente di relazioni, che rendono il mondo di Aquila Basket ricco di connessioni e di stimoli - informa il club -. Anche in questa stagione le organizzazioni saranno coinvolte in iniziative comuni che valorizzano il volontariato, la relazione con le persone e lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Ogni realtà potrà inoltre presentare ad AquiLab una richiesta di sostegno economico per un proprio progetto: un aiuto concreto a iniziative spesso piccole ma significative, capaci di creare valore per gli utenti e per la comunità. Il supporto ai progetti sarà possibile grazie alla partnership con Mediocredito Trentino Alto Adige, che con oltre 70 anni di attività a fianco delle piccole e medie imprese e dei privati rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il terzo settore. La banca mette a disposizione delle associazioni collegate ad AquiLab risorse per sostenere progetti di prossimità, in cui sport, relazioni e volontariato diventano leve di benessere e coesione sociale".