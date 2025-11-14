Tennis, Paolini: "Nel 2025 sono cresciuta, obiettivo essere ancora più aggressiva"

"Quest'anno è arrivata la vittoria a Roma in singolare e doppio: una follia potrei dire, qualcosa che nemmeno nei più grandi sogni mi sarei aspettata potesse accadere - ha spiegato - E' stato un anno anche di crescita, con tanti cambiamenti che in qualche modo mi hanno messo alla prova". Alla luce della seconda qualificazione alle WTA Finals in singolare e in doppio, la prova non può che dirsi superata. "Confermare la qualificazione alle Finals è stato un traguardo importante, soprattutto dopo una stagione come il 2024 non era assolutamente facile" ha spiegato. Queste certezze personali e tecniche, ha aggiunto, "spero possano aiutarmi in vista del prossimo anno". La strada tracciata dimostra chiarezza di visione e di metodo. "Al mio fianco ci sarà al mio fianco Danilo Pizzorno, con cui abbiamo iniziato a collaborare 4-5 anni fa. Adesso lavoriamo insieme a pieno regime - ha dichiarato - Stiamo lavorando tanto sui colpi di inizio gioco, quindi continueremo a farlo, specialmente prima della nuova stagione, per cercare di partire meglio con lo scambio e di essere un pochino più aggressive, soprattutto con giocatrici che me lo richiedono" ha detto.