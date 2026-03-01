Tennis: Paolini fuori in semifinale al Merida Open

01 Mar 2026
Nulla da fare per Jasmine Paolini nelle semifinali del "Mérida Open", WTA 500 (montepremi 1.026.446 dollari) che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. La 30enne di Bagni di Lucca, risalita al n.7 WTA e prima favorita del seeding, in gara con una wild card, ha ceduto per 75 64, in un'ora e 32 minuti di partita, alla spagnola Cristina Bucsa, n.63 WTA, per la prima volta arrivata così avanti in un "500".

