Tennis: Darderi in finale Atp 250 a Santiago del Cile

Confermando il pronostico della vigilia, Luciano Darderi si è qualificato per la finale dell'Atp 250 di Santiago del Cile superando in semifinale l'argentino Sebastian Baez per 64 63. In finale Darderi attende il tedesco Yannick Hanfmann (81) che a sorpresa ha superato per 63 64 l'argentino Francisco Cerundolo (19). I precedenti tra Darderi e Hanfmann sono favorevoli all'azzurro che ha superato il rivale nel 2024 nei quarti di Cordoba (76 61) e nelle qualificazioni di Cordoba del 2023 (63 64). Per Darderi sarà la sesta finale Atp della carriera che affronta con un bilancio ampiamente positivo di 4 finali vinte (Cordoba 2024 su Facundo Bagnis, Marrakech 2025 su Tallon Griekspoor, Bastad 2025 su Jesper De Jong e Umago 2025 su Carlos Taberner) e una finale perduta, l'ultima giocata a Buenos Aires poche settimane fa contro Cerundolo. Nel ranking di lunedì prossimo Darderi rimane numero 21 del mondo.