Basket, Europei U16: Italia batte la Grecia, martedì gli ottavi

Nella terza e ultima giornata del Girone D dell'Europeo Under 16 di basket l'Italia si è imposta sulla Grecia per 66-57. Mattia Ruggeri firma la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Mario Machetti (11) e Leonardo Nicolodi (10). Sono 10 i rimbalzi di Alessandro Alba. Grazie a questo successo, il secondo dopo quello ottenuto contro la Romania (105-69), gli Azzurrini hanno chiuso il raggruppamento al secondo posto, alle spalle della Lettonia (in campo contro i romeni alle ore 19, ma già certa della prima posizione). L'Italia tornerà in campo il 12 agosto, per gli ottavi di finale. L'avversaria sarà la vincente di Germania-Georgia (in campo alle 16.30), sfida che vale il terzo posto nel Girone C dell'Europeo. Italia e Grecia si ritrovano due settimane dall'amichevole giocata a Bassano del Grappa, nella quale la squadra di coach Mangone si era imposta per 65-52. All'equilibrio del primo periodo sussegue il parziale Azzurro con le triple di Nicolodi e Milazzo, che mettono distanza fra le due squadre. Nel secondo tempo è solida la gestione del vantaggio da parte dell'Italia, che vince tanti duelli sotto le plance (44 rimbalzi contro i 28 degli ellenici) e dall'arco fa male al momento giusto. Proprio la tripla di Machetti del 64-50 chiude virtualmente l'incontro a 2 minuti dalla fine.