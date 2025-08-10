Logo SportMediaset
Atletica: Europei U20, l'Italia vince il medagliere

10 Ago 2025 - 21:52

Meravigliosa Italia agli Europei under 20 a Tampere, in Finlandia, dove per la prima volta la squadra azzurra festeggia il primo posto nel medagliere con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Un trionfo di squadra, senza precedenti nelle 28 edizioni della rassegna, con il record di successi azzurri: il massimo era finora di 5 vittorie e 11 piazzamenti sul podio nel 2019 a Boras, in Svezia. L'Italia con un totale di 14 medaglie precede la Gran Bretagna (5-7-1) e la Spagna (5-3-6) mentre nella 'placing table' è quarta con 128 punti e 24 finalisti dietro a Germania (147,5), Gran Bretagna (141,5) e Spagna (139). Sensazionale l'ultimo pomeriggio di gare con una serie entusiasmante di otto medaglie in poco più di due ore.

Atletica: Europei U20, l'Italia vince il medagliere