Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti, 'tema sensibile'

10 Ago 2025 - 19:14

"Si è svolta ieri pomeriggio a Trieste una riunione tra Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket Serie A e Lega Nazionale Pallacanestro per affrontare, insieme all'Avvocato Giovanni Adami in rappresentanza di diverse tifoserie organizzate, il tema delle ultime disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di emanazione dei biglietti per assistere alle gare di pallacanestro di LBA e LNP. Alla riunione hanno partecipato il presidente FIP Giovanni Petrucci, il presidente LBA Maurizio Gherardini e il presidente LNP Francesco Maiorana accompagnato dal segretario generale LNP Massimo Faraoni". Lo comunica in una nota la Federbasket, aggiungendo che "le parti hanno deciso di aggiornarsi nuovamente nelle prossime settimane per discutere ancora di un argomento che risulta essere sensibile per tutto il movimento cestistico italiano". 

