Ciclismo: McNulty vince ultima crono e conquista il Giro di Polonia

10 Ago 2025 - 22:32

Brandon McNulty si prende tutto. Il corridore dell'UAE Team Emirates ha vinto la cronometro conclusiva del Giro di Polonia, i 12,5 km di Wieliczka, conquistando anche la vetta della generale davanti ad Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e Matteo Sobrero (Red Bull-Bora Hansgrohe), sul podio rispettivamente a 29 e 37 secondi dallo statunitense. Scivola al quinto posto invece Victor Langellotti, ex leader della classifica generale. Nella crono di giornata McNulty ha preceduto di 12 secondi un altro italiano, Lorenzo Milesi (Movistar Team), seguito proprio da Sobrero e Tiberi, staccati di 15 e 16 secondi.

