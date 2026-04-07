Tennis, Berrettini: "Brutto vincere così ma sto bene"

07 Apr 2026 - 13:24

Matteo Berrettini parla dopo la vittoria al primo turno nel '1000' di Monte-Carlo contro Bautista Agut (che si è ritirato sul 4-0 Berrettini nel primo set). "Sono partito col piede giusto, aggressivo, servendo e rispondendo bene. Chiaramente questo non è il modo in cui vuoi vincere. Sono stato tante volte nella sua situazione quindi so quanto è difficile. Mi sto sentendo bene in campo, anche nel doppio la qualità è stata alta", ha detto a Sky. Sul match contro Medvedev: "Sarà una sfida molto difficile. Medvedev sta giocando un grandissimo tennis, ma sarà una partita diversa rispetto alle altre. Spero possa arrivare la prima vittoria contro di lui…"

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