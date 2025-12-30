Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, presidente Fontana: "Ci siamo, tutto pronto per le gare"

30 Dic 2025 - 19:06

"Ora ci siamo", "tutto è pronto per le gare": il presidente della Lombardia Attilio Fontana quando manca poco più di un mese all'apertura delle Olimpiadi invernali rivendica l'impegno per ottenerle e l'eredità che lasceranno. "Abbiamo fortemente voluto le Olimpiadi in Lombardia, superando diffidenze e tentativi di sgambetti. Un evento - ha detto Lombardia Notizie Tv - che resterà nella memoria di tutti, valorizzando i territori e il nostro patrimonio culturale". "Avremo il primo esempio di Olimpiade diffusa, che rispetta le esigenze dei territori - ha aggiunto - , senza cattedrali nel deserto e con strutture che saranno riutilizzate secondo il principio dell'eredità a Cinque Cerchi. Ora ci siamo, anche i bacini per l'innovamento sono stati rinnovati, e tutto è pronto per le gare". E in vista dell'arrivo della torcia olimpica che passerà in diverse località della regione, ha assicurato che "sicuramente" non si perderà "la fiaccola del 14 gennaio nella mia Varese, ma in generale il passaggio ha un grande significato simbolico e promozionale per tutti i territori attraversati". E per quanto riguarda le gare, "mi piacerebbe assistere alla discesa libera maschile sulla Stelvio a Bormio, ha un fascino straordinario" ha concluso.

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:06
Milano Cortina, presidente Fontana: "Ci siamo, tutto pronto per le gare"
18:05
Basket, Treviso: Marcelo Nicola è il nuovo allenatore
17:17
Canottaggio, cordoglio Napoli e De Laurentiis per Tizzano: "Simbolo eccellenza territorio"
16:03
Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionali
15:16
Rugby: Benetton ingaggia mediano italo-argentino Farias