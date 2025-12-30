Milano Cortina, presidente Fontana: "Ci siamo, tutto pronto per le gare"

"Ora ci siamo", "tutto è pronto per le gare": il presidente della Lombardia Attilio Fontana quando manca poco più di un mese all'apertura delle Olimpiadi invernali rivendica l'impegno per ottenerle e l'eredità che lasceranno. "Abbiamo fortemente voluto le Olimpiadi in Lombardia, superando diffidenze e tentativi di sgambetti. Un evento - ha detto Lombardia Notizie Tv - che resterà nella memoria di tutti, valorizzando i territori e il nostro patrimonio culturale". "Avremo il primo esempio di Olimpiade diffusa, che rispetta le esigenze dei territori - ha aggiunto - , senza cattedrali nel deserto e con strutture che saranno riutilizzate secondo il principio dell'eredità a Cinque Cerchi. Ora ci siamo, anche i bacini per l'innovamento sono stati rinnovati, e tutto è pronto per le gare". E in vista dell'arrivo della torcia olimpica che passerà in diverse località della regione, ha assicurato che "sicuramente" non si perderà "la fiaccola del 14 gennaio nella mia Varese, ma in generale il passaggio ha un grande significato simbolico e promozionale per tutti i territori attraversati". E per quanto riguarda le gare, "mi piacerebbe assistere alla discesa libera maschile sulla Stelvio a Bormio, ha un fascino straordinario" ha concluso.