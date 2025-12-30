Manovra, il presidente Buonfiglio: "Soddisfatti per aumento 10 mln a Coni"

"Ringrazio il Parlamento, il Presidente Meloni, l'intero Governo, a cominciare dai Ministri Giorgetti e Abodi per l'approvazione della legge di bilancio che riporta il Coni al centro delle considerazioni della politica con due provvedimenti per noi fondamentali. Innanzitutto, salutiamo con grande soddisfazione l'aumento di 10 milioni strutturali dal 2027 del contributo annuo per il Coni. Si tratta di un rimodellamento necessario anche alla luce del piano operativo quadriennale presentato a metà dicembre unitamente alla ricerca del Censis che attribuisce al Coni un valore di 85 milioni. E poi il nuovo gioco 'Win for Italia Team', grazie ai cui proventi si potranno sostenere nuovi progetti olimpici e per le attività sportive di alto livello". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio dopo il via libera definitivo alla manovra.