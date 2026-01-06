Tennis, montepremi Aus Open supera Wimbledon: 64 milioni di euro

Gli Australian Open superano Wimbledon, quanto a montepremi. Il primo Slam del nuovo anno ha infatti annunciato l'ammontare dei premi a tennisti e tenniste in gara, con la scelta di riversare una sostanziosa fetta del fatturato in crescita sui protagonisti in campo: il montepremi sara' di 111,5 milioni di dollari australiani, corrispondenti a 64 milioni di euro, più 16% rispetto al 2025. La cifra supera i 61 milioni di euro di Wimbledon, ma resta dietro ai 77 milioni di euro degli Us Open. "Questo aumento del 16% dimostra il nostro impegno a sostenere le carriere tennistiche a tutti i livelli - ha dichiarato Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia - Dall'aumento del 55% del montepremi di qualificazione dal 2023, al miglioramento dei benefit per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i giocatori". I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 4,15 milioni di dollari australiani ciascuno, 2,38 milioni di euro, con un aumento del 19%. Ai giocatori eliminati nelle fasi iniziali sono assicurati comunque almeno 40.500 dollari, ovvero 23 mila euro.