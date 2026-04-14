Tennis: Monaco, Darderi supera il primo turno
Luciano Darderi ha superato il primo turno del torneo di Monaco di Baviera (Atp 500) battendo il cinese Zhang Zhizhen (numero 242 del ranking) in tre set: 7-6, 3-6, 6-1. I due non si erano mai affrontati prima. Darderi si è complicato la vita nella seconda frazione quando, avanti un set e 2-0, ha subito un parziale di cinque giochi di fila che ha finito per costargli il set. Nel terzo é però volato rapidamente sul 3-0, prendendosi poi anche un secondo break (5-1) e chiudendo al primo match-point sula risposta in rete del suo avversario.