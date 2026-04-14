Tennis: Monaco, Darderi supera il primo turno

14 Apr 2026 - 13:53

Luciano Darderi ha superato il primo turno del torneo di Monaco di Baviera (Atp 500) battendo il cinese Zhang Zhizhen (numero 242 del ranking) in tre set: 7-6, 3-6, 6-1. I due non si erano mai affrontati prima. Darderi si è complicato la vita nella seconda frazione quando, avanti un set e 2-0, ha subito un parziale di cinque giochi di fila che ha finito per costargli il set. Nel terzo é però volato rapidamente sul 3-0, prendendosi poi anche un secondo break (5-1) e chiudendo al primo match-point sula risposta in rete del suo avversario. 

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