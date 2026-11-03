Tennis, Masters 1000 Parigi: Bolelli-Vavassori agli ottavi nel doppio

Parte con una vittoria l'avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters di Parigi, ultimo 1000 della stagione in corso alla Défense Arena. La coppia azzurra, già qualificata per le ATP Finals, ha sconfitto 6-3 3-6 10-6 i tedeschi Jakob Shnaitter e Mark Wallner, che avevano battuto anche a Rotterdam, dove quest'anno hanno conquistato il primo titolo della stagione. I due hanno poi vinto i Masters di Miami e Roma. Gli azzurri giocheranno al secondo turno contro gli statunitensi Robert Cash e Brandon Nakashima, oppure contro il monegasco Valentin Vacherot, fresco di titolo in singolare a Basilea, e il francese Luca Van Assche.