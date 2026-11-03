Hockey ghiaccio: anche Norvegia e Danimarca contro la riammissione della Russia

03 Nov 2026 - 15:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Norvegia e Danimarca hanno dichiarato che si rifiuteranno di affrontare la Russia nei prossimi campionati Mondiali di hockey su ghiaccio a causa della guerra in Ucraina, seguendo l'esempio della Finlandia. Venerdì scorso, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha disposto la riammissione della Russia ai campionati mondiali di hockey su ghiaccio già a partire da questa stagione; una decisione accolta con rammarico dalla Federazione Internazionale, che aveva escluso gli atleti russi dalle proprie competizioni fin dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. La Federazione norvegese di hockey su ghiaccio ha reso noto, con un comunicato diffuso oggi, che "non affronterà la Russia durante i Campionati del Mondo 2027". "La nostra posizione, secondo cui la Russia deve essere esclusa da tutti i campionati internazionali per tutta la durata della guerra in Ucraina, rimane invariata", ha sottolineato la federazione, precisando tuttavia di voler disputare regolarmente gli altri incontri del girone.

"Nell'interesse dell'integrità dell'hockey su ghiaccio, non riteniamo possibile giocare contro la Russia nell'attuale situazione. Se lo facessimo, si creerebbe il caos", ha dichiarato all'agenzia Ritzau il presidente della federazione danese, Henrik Bach Nielsen. Ieri la Finlandia, detentrice del titolo, ha dichiarato che utilizzerà "tutti i mezzi possibili" per impedire il reintegro della Russia. La città finlandese di Turku ha fatto sapere che rinuncerà a ospitare i campionati mondiali juniores nel 2027-2028 qualora la vicina Russia dovesse prendervi parte. 

Ultimi video

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

02:29
SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

01:01
DICH CRIPPA MARATONA NY DICH

Crippa: "Il podio a New York conclusione di un grandissimo percorso"

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

I più visti di Altri Sport

SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:40
Antonelli bambino in "Veloce come il vento", Accorsi: "Ti ho visto nascere"
17:39
Tennis, Masters 1000 Parigi: Djokovic supera Vacherot in tre set
17:11
Tennis, Masters 1000 Parigi: Berrettini batte Nakashima e avanza al secondo turno
16:30
F1, l'ad della Ferrari: "Complimenti a Kimi, ci piacciono le sue qualità ma non è l'unico ad averle"
16:15
Tennis, Masters 1000 Parigi: Bolelli-Vavassori agli ottavi nel doppio