Rugby, Urc: Zebre cedono contro Shark a Durban, ultima partita per Morisi
Le Zebre Parma chiudono la stagione dello United Rugby Championship con una sconfitta per 54-19 sul campo degli Hollywoodbets Sharks all'Hollywoodbets Kings Park Stadium di Durban, nell'ultimo impegno stagionale dei gialloblù. La sfida vedeva tra i padroni di casa anche Siya Kolisi, capitano degli Springboks e due volte campione del mondo con il Sudafrica, premiato a fine gara come Player of the Match. Ultima partita ufficiale in carriera per Luca Morisi, prima del ritiro dall'attività agonistica.