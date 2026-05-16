Basket, playoff Lega A: Milano supera Reggio Emilia in gara1 dei quarti

L'EA7 Milano non sbaglia l'esordio nei playoff e stende la Una Hotels Reggio Emilia (96-84) in gara1 al Forum. La squadra di coach Poeta insegue gli avversari per un solo possesso - il 2-3 di Barford - prima di scappare via in un crescendo inesorabile: +11 (23-11) dopo 7' e +22 (42-20) dopo 13' con Shields sugli scudi (19 di cui 15 nel primo tempo). Reggio Emilia, che rinuncia all'acciaccato Brown, rientra dall'intervallo con un'altra grinta e torna sul -9 (70-61 al 28') grazie a 8 rimbalzi offensivi nel terzo periodo e con un Rossato in grande spolvero (11) ma 6 liberi di Diop (14) e un paio di fiammate di Guduric (12) permettono a Milano un nuovo allungo (81-64). Reggio ci riprova con Caupain (20) e Barford (21) ma non riesce a colmare lo svantaggio, complice il 28/30 di Milano dalla lunetta.