Tennis, il sorteggio dell'ATP 500 Pechino: Sinner-Cilic al primo turno

Sarà Sinner-Cilic al primo turno dell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, inizierà lo swing asiatico contro il tennista croato, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive. Tra i due c'è un solo precedente che risale alla Coppa Davis 2021: allora vinse Sinner in tre set. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale).