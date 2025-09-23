Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, il sorteggio dell'ATP 500 Pechino: Sinner-Cilic al primo turno

23 Set 2025 - 10:00
31 luglio 2022: ATP 250 Umago, finale: vince Sinner 6-7, 6-1, 6-1 © afp

31 luglio 2022: ATP 250 Umago, finale: vince Sinner 6-7, 6-1, 6-1 © afp

Sarà Sinner-Cilic al primo turno dell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, inizierà lo swing asiatico contro il tennista croato, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive. Tra i due c'è un solo precedente che risale alla Coppa Davis 2021: allora vinse Sinner in tre set. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale).

È finito nella parte bassa del tabellone, invece, Lorenzo Musetti. Il carrarino, n. 4 del seeding, inizierà il torneo di Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard, già battuto quest'anno agli US Open. Per Musetti pericolo Bublik al 2° turno, mentre ai quarti potrebbe incrociare Andrey Rublev.

Proprio il tennista russo sarà l'avversario all'esordio di Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Sonego affronterà il n. 2 del seeding, Sascha Zverev.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
31 luglio 2022: ATP 250 Umago, finale: vince Sinner 6-7, 6-1, 6-1
10:00
Tennis, il sorteggio dell'ATP 500 Pechino: Sinner-Cilic al primo turno
09:00
Coca-Cola regala Milano-Cortina, al via campagna ticketing
08:00
Mondiali canottaggio: Perini in finale nel singolo PR1
23:35
Trento la città più sportiva, Milano debutta sul podio
22:24
Stefano Gardener rivince la Rosetta Verticale