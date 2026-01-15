Nba: Denver senza Jokic batte Dallas, Cavs a segno a Philadelphia

Denver continua a vincere anche senza la stella Nikola Jokic. I Nuggets hanno infatti superato 118-109 senza difficoltà Dallas, grazie ai 33 punti di Jamal Murray e con tre successi di fila sono solidi al secondo posto della Western Conference. Al contrario, i Mavericks sono in difficoltà in questa stagione di Nba, avendo perso sette delle ultime dieci partite e occupando solo il 12/o posto. Hanno perso anche la loro giovane stella Cooper Flagg, che si è infortunato alla caviglia. Il diciannovenne ha cercato di continuare a giocare, ma alla fine ha dovuto abbandonare la partita prima dell'intervallo. Donovan Mitchell ha trascinato i Cavaliers contro Philadelphia: Cleveland ha vinto 133-107 con Mitchell che ha contribuito con 35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. I Cavs sono settimi a Est, mentre Philadelphia è quinta, subito dietro Toronto, che ha facilmente sconfitto Indiana 115-101. I Pacers sono ultimi con solo nove vittorie e 32 sconfitte. Sconfitta anche per i Knicks che cedono contro Sacramento 112-101: i Kings, nonostante un inizio di stagione negativo, sono tornati in corsa grazie a tre vittorie consecutive. DeRozan decisivo con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Successo dei Chicago Bulls sugli Utah Jazz (128-126); un canestro nel finale di Nikola Vucevic (35 punti a referto) decide il match con i Jazz rimasti sempre in gara anche grazie allo show Brice Sensabaugh, che entrato dalla panchina, chiude con 43 punti. Ritrova il sorriso New Orleans che, ultima nella Western Conference, ha battuto Brooklyn 116-113. È solo la seconda vittoria dei Pelicans nelle ultime dieci partite.