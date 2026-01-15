Basket, Europe cup amara per la Dinamo: con Zaragoza la terza sconfitta

Terza partita e terza sconfitta per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nella seconda fase della Fiba Europe cup. Ieri sera i sassaresi sono stati superati al PalaSerradimigni dal Casademont di Zaragoza dell'ex, Marco Spissu, con il risultato di 75-94, una sconfitta che li mette praticamente fuori dal torneo. Se anche i biancoblu dovessero riuscire a vincere le prossime tre gare, sarà quasi impossibile riuscire a conquistare il secondo posto del girone e qualificarsi per il turno successivo.
La batosta subita ieri ha una scusante: la Dinamo, falcidiata dalle assenze, ha potuto schierare mezza squadra. Senza Buie, Johnson, Beliauskas, Marshall, la sfida contro Zaragozza era impossibile già prima della palla a due. Nessun dramma per il coach dei sassaresi, Veljko Mrsic, apparso più concentrato sul campionato di Serie A, dove l'esclusione di Trapani ha tolto alla Dinamo 2 punti pesanti in classifica, riavvicinandola alla zona retrocessione: "Da due settimane ci alleniamo con meno giocatori, speriamo di recuperare qualcuno degli assenti per domenica. Questa partita poteva comunque rappresentare un'opportunità per chi gioca meno. Dovevamo reagire diversamente", ha commentato a fine partita; "È chiaro che dipendiamo tanto da chi non ha giocato oggi, quindi Buie e Johnson. Buie era al 50% a Reggio, ma anche Zanelli non si era allenato la settimana scorsa a causa dell'influenza. È debilitato, ha perso 3 o 4 chili negli ultimi giorni. Spero che domenica possa dare di più, dobbiamo avere maggior responsabilità su quelle palle perse". Domenica alle 17 la Dinamo affronterà Napoli sempre al PalaSerradimigni, sperando di poter contare su qualche titolare in più.