Tennis, il padre di Cobolli denuncia gli insulti social: "Una ragazza ha augurato un cancro a mio figlio"

E ancora: "Mi auguro che questo messaggio arrivi ai genitori di questa ragazza e dei tanti ragazzi che utilizzano questo strumento in malo modo. Noi siamo forti, siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto! Quindi cari genitori diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social, secondo me è importante".