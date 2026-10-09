Tennis, il padre di Cobolli denuncia gli insulti social: "Una ragazza ha augurato un cancro a mio figlio"

Stefano Cobolli non ci sta. Il padre e coach di Flavio, eliminato dal francese Mannarino all'esordio dell'Atp di Shanghai, ha postato sul proprio profilo Instagram un commento di pesanti insulti nei confronti del figlio: "Altro che finals, a tuo figlio deve venire un cancro e deve morire brutto f...". L'account collegato al commento è quello legato a una giovane ragazza, anche se dietro queste parole di nasconde probabilmente un fake.
Papà Cobolli risponde così: "Bravo Fla, hai lottato e dato tutto, testa alla prossima. Di solito cerco di cancellare senza dar peso a questi commenti, che sono tantissimi, ma qualcosa bisogna fare! Forse eliminare i social? Sicuramente una soluzione e ci penserò, per il momento mi sento ancora di contrastare se possibile questa piaga e forse la signorina ci penserà due volte la prossima volta".
E ancora: "Mi auguro che questo messaggio arrivi ai genitori di questa ragazza e dei tanti ragazzi che utilizzano questo strumento in malo modo. Noi siamo forti, siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto! Quindi cari genitori diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social, secondo me è importante".
Non è la prima volta che i tennisti italiani entrano nel mirino di commenti social e non solo. Alle spalle di questa triste consuetudine, con ogni probabilità si nascondono scommettitori delusi dall'esito delle sfide. Lo aveva denunciato Matteo Berrettini durante l'ultimo US Open, in precedenza Martina Trevisan ricevette addirittura minacce di morte nel 2024, così come Francesco Maestrelli un anno prima aveva letto gli insulti e le minacce ricevute online.