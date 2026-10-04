Alonso tuona contro Hamilton: "Quando mi sono ritirato io non mi hanno mai permesso di rientrare"

© x | Pioggia a Sepang nel 2026
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Autore di una gara fantastica sa Sepang dopo una super-rimonta, Fernando Alonso ha concluso in ottava posizione. Lo spagnolo, fresco di rimonta, non ha però fatto a meno di lanciare una frecciata a Hamilton. L'episodio che ha scaturito la polemica è stato il problema accusato dal britannico nel giro di formazione e la successiva decisione della FIA di far ripartire il 41enne dalla sua posizione sulla griglia e non dall'ultimo posto.
"Dovranno dare una spiegazione, perché quest'anno mi sono ritirato in metà delle gare e la corsa non è mai stata interrotta per via dei ritiri - ha tuonato Alonso -. Hamilton era fuori pista e c'era un certo stress. In ogni caso, c’è troppa tecnologia e gli spettatori non riescono ad apprezzarla".
A proposito della FIA, quest'ultima ha spiegato così la decisione di non punire Hamilton: "Si è verificato un errore nel software fornito da noi per le condizioni di bagnato - la dichiarazione -. Non si tratta di un errore imputabile ai team, e dovremo aggiornare queste impostazioni e il software, che forniremo poi ai team".
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