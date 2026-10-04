Europei ciclismo, Ciccone amaro: "Altro secondo posto che fa male, è una delle annate più brutte"

Ciccone è entrato anche nella dinamica del finale con duello tra lui e il belga due volte campione olimpico: "Il mio piano era attaccare dopo la curva, lui ha capito e accelerato per riprendermi, anche se poi ha preso la linea errata e mi sono spostato a sinistra per avere la linea d'arrivo migliore. A quel punto ho dato tutto e ci ho creduto davvero, ma le gare sono così. Ho visto il primo fotofinish e non era così chiaro poi ho visto la seconda immagine ed era più netto. Mi congratulo con Remco che è un corridore fortissimo, ha fatto una performance super"