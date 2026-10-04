Europei ciclismo, Ciccone amaro: "Altro secondo posto che fa male, è una delle annate più brutte"

Evenepoel vince di un'unghia, Ciccone si dispera: fotofinish ed emozioni forti a Lubiana FOTO
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"Questa è una delle annate più brutte della mia carriera". Giulio Ciccone non usa mezzi termini e mastica amarissimo dopo il secondo posto al fotofinish agli Europei di ciclismo, con Remco Evenepoel che lo ha anticipato per pochi millimetri sul traguardo di Lubiana. "Non so quanti podi o secondi posti ho collezionato, 8 o 9 credo, non so davvero quantificarli. Oggi ci sono andato molto vicino ma alla fine è maturato un altro secondo posto che fa male. Nelle ultime due gare dell'anno voglio solo gareggiare senza pressione e godermi l'andare in bici", ha detto il 32enne ad Eurosport.
Ciccone è entrato anche nella dinamica del finale con duello tra lui e il belga due volte campione olimpico: "Il mio piano era attaccare dopo la curva, lui ha capito e accelerato per riprendermi, anche se poi ha preso la linea errata e mi sono spostato a sinistra per avere la linea d'arrivo migliore. A quel punto ho dato tutto e ci ho creduto davvero, ma le gare sono così. Ho visto il primo fotofinish e non era così chiaro poi ho visto la seconda immagine ed era più netto. Mi congratulo con Remco che è un corridore fortissimo, ha fatto una performance super"
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