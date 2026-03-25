Tennis: giornata no per gli Usa a Miami, escono Korda e Fritz

25 Mar 2026 - 00:07
© IPA

© IPA

Inizio di giornata decisamente negativo per i tennisti americani negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 7 del mondo Taylor Fritz ha perso in tre set (6-4, 6-7, 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka, numero 22 delle classifiche. Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, poi, non si ripete la testa di serie n.32 Sebastian Korda, che si fa rimontare dal qualificato Martin Landaluce, numero 151 del mondo: lo spagnolo vince 2-6, 7-6, 6-4. 

Ultimi video

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

I più visti di Altri Sport

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
00:07
Tennis: giornata no per gli Usa a Miami, escono Korda e Fritz
23:24
Volley maschile, quarti Champions: Perugia rischia, poi vince 3-2 contro il Las Palmas
21:27
Basket, Eurolega: Harakiri Milano, l'EA7 cade contro il Monaco
17:30
Doping, triatleta paralimpico argento Parigi 2024 squalificato per positività nandrolone
15:35
Sinner, il video con la figlia di Bencic diventa virale: "Spero che si renda conto"