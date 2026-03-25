Tennis: giornata no per gli Usa a Miami, escono Korda e Fritz
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Inizio di giornata decisamente negativo per i tennisti americani negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 7 del mondo Taylor Fritz ha perso in tre set (6-4, 6-7, 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka, numero 22 delle classifiche. Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, poi, non si ripete la testa di serie n.32 Sebastian Korda, che si fa rimontare dal qualificato Martin Landaluce, numero 151 del mondo: lo spagnolo vince 2-6, 7-6, 6-4.