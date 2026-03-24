Volley maschile, quarti Champions: Perugia rischia, poi vince 3-2 contro il Las Palmas
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Perugia fa sua l'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Las Palmas. Vittoria 3-2 per gli uomini di Lorenzetti guidati da un Ben Tara da 28 punti, avanti di due set prima di essere ripresi da Juantorena e compagni. Al decisivo tie-break, parziale degli umbri che porta al 13-15 finale per il successo, in attesa della gara di ritorno di mercoledì 1 aprile a Perugia.
Domani, mercoledì, l'andata dei quarti anche per Civitanova che ospiterà i polacchi dello Zawiercie.