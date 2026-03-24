Basket, Eurolega: Harakiri Milano, l'EA7 cade contro il Monaco

L'harakiri perfetto. L'EA7 Milano butta via lo scontro diretto contro il Monaco e, in pratica, si taglia fuori dalla post season. Nel principato finisce 90-85 e per l'Olimpia, in vantaggio di 10 a 7' dalla fine (68-78), arriva una sconfitta atroce, con un parziale di 12-27 nell'ultimo periodo. A cinque turni dalla fine, la squadra di Monte Carlo scappa avanti a tre vittorie e, in attesa degli altri risultati, il decimo posto resta almeno a due vittorie. Ininfluenti i 18 di Shields e i 16 di LeDay, Monaco manda cinque uomini in doppia cifra: Diallo top scorer a 17 ma decisivo Okobo con 16 e ben 13 assist.