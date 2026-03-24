Basket, Eurolega: Harakiri Milano, l'EA7 cade contro il Monaco

24 Mar 2026 - 21:27

L'harakiri perfetto. L'EA7 Milano butta via lo scontro diretto contro il Monaco e, in pratica, si taglia fuori dalla post season. Nel principato finisce 90-85 e per l'Olimpia, in vantaggio di 10 a 7' dalla fine (68-78), arriva una sconfitta atroce, con un parziale di 12-27 nell'ultimo periodo. A cinque turni dalla fine, la squadra di Monte Carlo scappa avanti a tre vittorie e, in attesa degli altri risultati, il decimo posto resta almeno a due vittorie. Ininfluenti i 18 di Shields e i 16 di LeDay, Monaco manda cinque uomini in doppia cifra: Diallo top scorer a 17 ma decisivo Okobo con 16 e ben 13 assist. 

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