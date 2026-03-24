Doping, triatleta paralimpico argento Parigi 2024 squalificato per positività nandrolone
Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha segnalato una violazione delle regole antidoping (ADRV) commessa dal paratriatleta Ronan Nunes Cordeiro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 al Triathlon Mondiale. Nel suo ruolo di organizzatore principale dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, l'IPC è stato responsabile del programma antidoping ai Giochi di Parigi 2024. Cordeiro ha fatto segnare un risultato analitico avverso (AAF) per una sostanza proibita in un campione di urina fornito in gara il 2 settembre 2024 durante la competizione maschile PTS5 Para triathlon ai Giochi.
La sostanza proibita era il 19- (19-NA). La sostanza è inclusa nella Lista Proibita 2024 dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) nella classe S1.1 Steroidi Anabolici Androgeni (AAS). È elencata come Sostanza Non Specificata, proibita in ogni momento. L'IPC ha accusato l'atleta di un ADRV ai sensi della Parte Due del Codice Antidoping IPC (le Regole dei Giochi IPC). L'atleta ha negato l'accusa e ha richiesto un'udienza per contestare la commissione dell'ADRV. Il 28 gennaio 2026 si è tenuta un'udienza del Tribunale Indipendente Antidoping dell'IPC.
Il Tribunale Indipendente Antidoping ha confermato l'accusa, ha stabilito che l'atleta aveva commesso un Adrv e ha imposto tutte le conseguenze richieste dall'Ipc. A causa della sua violazione, i risultati ottenuti nella competizione maschile PTS5 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sono revocati, insieme a tutte le conseguenze conseguenti, inclusa la rinuncia di medaglie, punti e premi. Tutti gli altri risultati ottenuti dall'atleta ai Giochi sono cancellati, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.