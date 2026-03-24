Doping, triatleta paralimpico argento Parigi 2024 squalificato per positività nandrolone

Il Tribunale Indipendente Antidoping ha confermato l'accusa, ha stabilito che l'atleta aveva commesso un Adrv e ha imposto tutte le conseguenze richieste dall'Ipc. A causa della sua violazione, i risultati ottenuti nella competizione maschile PTS5 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sono revocati, insieme a tutte le conseguenze conseguenti, inclusa la rinuncia di medaglie, punti e premi. Tutti gli altri risultati ottenuti dall'atleta ai Giochi sono cancellati, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.