Tennis, Fognini: "Il mio legame con la racchetta non finisce qui"

"Una cosa è certa: il mio legame con il tennis non finisce qui. See you soon, tennis. See you soon, my lover". Lo scrive in un messaggio affidato a Instagram Fabio Fognini pochi giorni dopo l'annuncio del ritiro dall'attività agonistica. È arrivato quel momento che, in fondo, sapevo sarebbe arrivato, anche se una parte di me sperava non succedesse mai - ha ammesso l'ormai ex giocatore ligure - La decisione non è stata semplice, ma sento che questo è il momento giusto. Il TENNIS è stato il mio universo: mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha insegnato resilienza, forza e pazienza, tanto nelle vittorie quanto nelle sconfitte. Mi ha dato molto più di quanto avrei potuto immaginare e per questo gli sarò sempre grato". Nel messaggio Fognini ringrazia tutte le persone che l'hanno accompagnato in questo percorso, in campo e fuori. "Grazie a tutti gli allenatori, ai collaboratori, agli sponsor che mi hanno accompagnato lungo il cammino; grazie agli amici e a tutti quelli che mi hanno sostenuto, nei giorni esaltanti e in quelli più difficili. Il vostro affetto ha reso questo viaggio indimenticabile - ha sottolineato - E poi la famiglia, pilastro di tutti i miei successi. Grazie mamma e grazie papà: senza di voi nulla sarebbe stato possibile. E a te piccola sorellina, grazie per essere sempre stata la mia prima tifosa".