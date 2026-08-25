Tennis, Federer agli US Open 7 anni dopo per "ringraziare"

25 Ago 2026 - 12:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Roger Federer torna agli US Open per un match esibizione nel celebre Arthur Ashe Stadium, dove ha vinto cinque titoli. "C'è molta gioia nel poter tornare dove ho vissuto tanti momenti meravigliosi" ha detto l'uomo con 20 titoli del Grande Slam che si unirà ad altri grandi del tennis per un match di doppio: Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Un quartetto da sogno prima dell'inizio degli US Open di domenica, che offre a Federer "una vera opportunità per dire grazie e addio". Nel 2019, perse nei quarti contro Grigor Dimitrov. Doveva tornare successivamente, ma gli infortuni glielo impedirono nel 2020 e nel 2021, prima del suo ritiro alla Laver Cup nel 2022. "I bambini stanno crescendo, quindi potranno godersi un po' le partite del loro papà", ha commentato il campione svizzero a proposito dei suoi quattro figli, due coppie di gemelli di 12 e 17 anni. Il suo ricordo più caro agli US Open? "Penso che sia semplicemente essere riuscito a vincere cinque titoli di fila", dal 2004 al 2008. "È l'ultimo Grande Slam della stagione, tutti vogliono vincerlo a tutti i costi, tutti sanno giocare sui campi in cemento, e con l'umidità, il vento e tutte quelle differenze da un anno all'altro, è molto difficile. Quindi, ripensandoci, è incredibile". Gli chiedono di un possibile ritorno in campo da professionista: "No, no, no, assolutamente no - é la categorica risposta -. Grazie per la domanda. Mi chiedevo se me l'avrebbero fatta, ma sono contento di poter chiarire nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi".

Ultimi video

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:15
MotoGpAragon, Pol Espargaro sostituirà ancora infortunato Vinales in Ktm Tech3
13:01
MotoGp, Di Giannantonio: "Pronto per Aragon, mi sono allenato molto"
12:08
Tennis, Federer agli US Open 7 anni dopo per "ringraziare"
12:08
Giochi del Mediterraneo: oro Italia nelle bocce con l'azzurra Picchio
10:32
Kimi 20, papà Marco racconta: "A un anno con me sul kart, a 10 cambiava le marce sulla Lamborghini"