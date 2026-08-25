Tennis, Federer agli US Open 7 anni dopo per "ringraziare"

Roger Federer torna agli US Open per un match esibizione nel celebre Arthur Ashe Stadium, dove ha vinto cinque titoli. "C'è molta gioia nel poter tornare dove ho vissuto tanti momenti meravigliosi" ha detto l'uomo con 20 titoli del Grande Slam che si unirà ad altri grandi del tennis per un match di doppio: Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Un quartetto da sogno prima dell'inizio degli US Open di domenica, che offre a Federer "una vera opportunità per dire grazie e addio". Nel 2019, perse nei quarti contro Grigor Dimitrov. Doveva tornare successivamente, ma gli infortuni glielo impedirono nel 2020 e nel 2021, prima del suo ritiro alla Laver Cup nel 2022. "I bambini stanno crescendo, quindi potranno godersi un po' le partite del loro papà", ha commentato il campione svizzero a proposito dei suoi quattro figli, due coppie di gemelli di 12 e 17 anni. Il suo ricordo più caro agli US Open? "Penso che sia semplicemente essere riuscito a vincere cinque titoli di fila", dal 2004 al 2008. "È l'ultimo Grande Slam della stagione, tutti vogliono vincerlo a tutti i costi, tutti sanno giocare sui campi in cemento, e con l'umidità, il vento e tutte quelle differenze da un anno all'altro, è molto difficile. Quindi, ripensandoci, è incredibile". Gli chiedono di un possibile ritorno in campo da professionista: "No, no, no, assolutamente no - é la categorica risposta -. Grazie per la domanda. Mi chiedevo se me l'avrebbero fatta, ma sono contento di poter chiarire nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi".