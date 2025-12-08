Sci alpinismo, CdM: Murada e Mascherona conquistano podio sprint di Solitude

Giornata da incorniciare per le due valtellinesi, riuscite a spingersi sino all'atto conclusivo riservato alle migliori sei atlete. Qui ad avere la meglio è stata la francese Margot Ravinel (3'14"8) mentre Murada (+13"1) e Mascherona (+13"2), rispettivamente terza e quarta al traguardo, hanno sfruttato la penalità (con conseguente retrocessione dalla seconda alla quinta piazza) comminata dai giudici di gara all'altra transalpina Célia Perillat-Pessey (+41"1). Per Murada e Mascherona, che già avevano avuto modo di condividere il podio di Coppa del Mondo lo scorso inizio aprile in occasione della tappa svizzera di Villars-sur-Ollon, si tratta rispettivamente dell'ottava e della seconda top-3 in carriera sul massimo circuito internazionale in questo format olimpico.