Sci alpinismo, CdM: Murada e Mascherona conquistano podio sprint di Solitude

08 Dic 2025 - 17:12

L'Italia si ritaglia un doppio posto sul podio nella giornata conclusiva del primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci alpinismo, disciplina che effettuerà il proprio esordio olimpico a livello senior in occasione dei prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. Sulla neve a stelle e strisce di Solitude (Utah), infatti, Giulia Murada e Katia Mascherona si sono spartite rispettivamente il secondo ed il terzo posto nella sprint, uno dei due format di gara che fa parte del programma a cinque cerchi insieme a quello della staffetta mista che, nell'opening di sabato 6 dicembre, ha visto i coniugi Alba De Silvestro e Michele Boscacci conquistare una prestigiosa piazza d'onore.

Giornata da incorniciare per le due valtellinesi, riuscite a spingersi sino all'atto conclusivo riservato alle migliori sei atlete. Qui ad avere la meglio è stata la francese Margot Ravinel (3'14"8) mentre Murada (+13"1) e Mascherona (+13"2), rispettivamente terza e quarta al traguardo, hanno sfruttato la penalità (con conseguente retrocessione dalla seconda alla quinta piazza) comminata dai giudici di gara all'altra transalpina Célia Perillat-Pessey (+41"1). Per Murada e Mascherona, che già avevano avuto modo di condividere il podio di Coppa del Mondo lo scorso inizio aprile in occasione della tappa svizzera di Villars-sur-Ollon, si tratta rispettivamente dell'ottava e della seconda top-3 in carriera sul massimo circuito internazionale in questo format olimpico. 

