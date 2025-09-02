Tennis, Errani-Paolini ai quarti nel doppio agli Us Open

Si ferma al secondo turno invece la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Il duo italiano si arrende al secondo turno agli americani Tracy e Cash al termine di una partita davvero lottatissima. Sono serviti infatti tre tie-break per decidere questa partita: 6-7 7-6 7-6 il punteggio con cui si sono imposti gli americani, che hanno vinto il tie-break del set decisivo per 10 punti a 8.