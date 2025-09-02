Logo SportMediaset
Tennis, Errani-Paolini ai quarti nel doppio agli Us Open

02 Set 2025 - 08:00

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono la loro corsa nel torneo di doppio femminile dello US Open 2025. La coppia azzurra ha superato agli ottavi di finale il duo formato dall'ungherese Stollar e dalla giocatrice di Taipei Wu col punteggio di 6-1 2-6 6-3, centrando così l'accesso ai quarti di finale.

Le azzurre, che l'anno scorso qui furono eliminate al secondo turno, proseguono così la loro corsa a New York. Decisiva la reazione del terzo set, arrivata dopo un toilet-break in cui Paolini - al termine della partita - ha rivelato come Errani l'avesse stimolata a essere più aggressiva, di andare a prendersi una partita in cui dal punto di vista anche nervoso c'era stato un calo. Reazione arrivata puntualmente nel terzo parziale che è valso al duo azzurro, appunto, l'accesso ai quarti.

Si ferma al secondo turno invece la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Il duo italiano si arrende al secondo turno agli americani Tracy e Cash al termine di una partita davvero lottatissima. Sono serviti infatti tre tie-break per decidere questa partita: 6-7 7-6 7-6 il punteggio con cui si sono imposti gli americani, che hanno vinto il tie-break del set decisivo per 10 punti a 8.

