Rugby, Galles vince dopo 18 sconfitte di fila: 31-22 al Giappone

È giornata di test match di rugby e, oltre alla pesante sconfitta della Francia contro la Nuova Zelanda (43-17) e in attesa di Sudafrica-Italia, spicca la vittoria del Galles per 31-22 a Kobe contro il Giappone. Fa notizia perché con questo successo i gallesi interrompono una serie negativa di 18 sconfitte consecutive, la più lunga della loro storia, che li aveva fatti precipitare al n.14 della classifica mondiale di World Rugby (in cui l'Italia è decima). Il Galles non vinceva una partita dall'ottobre del 2023, quando aveva superato la Georgia in un match valido per la prima fase dei Mondiali svoltisi in Francia. Poi solo ko e l'avvicendamento di due tecnici in panchina. Uno dei quali, Warren Gatland, è stato esonerato a febbraio durante l'ultimo 6 Nazioni, dopo la sconfitta contro l'Italia. Attualmente alla guida della nazionale c'è Matt Sherratt, ct 'ad interim' successivamente confermato nell'incarico.