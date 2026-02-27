Tennis, Paolini ai quarti al Merida Open: eliminata l'australiana Hon

Dopo un mese, torna a vincere Jasmine Paolini. La leader del tennis azzurro, n.7 del ranking mondiale, accede ai quarti del Mérida Open, WTA 500 che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Paolini in gara con una wild carde ed entrata direttamente al secondo turno, ha battuto 6-0 6-2 l'australiana Priscilla Hon, n.136. "Di solito nel tennis si gioca sempre negli stessi posti, ma sono molto felice di visitarne uno nuovo - ha detto l'azzurra -. I tornei in Messico sono sempre belli, ben organizzati e il pubblico è davvero appassionato, quindi sono felice di essere tornata in Messico e di essere per la prima volta a Merida". Nei quarti Paolini troverà la britannica Katie Boulter, n.69, che tre settimane fa a Ostrava ha conquistato il suo quarto trofeo WTA.