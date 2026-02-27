Moto GP in Thailandia: Bezzecchi il più veloce nelle Libere

Avvio nel segno dell'Aprilia nel Gran Premio della Thailandia, gara d'apertura del Mondiale 2026 di Moto GP. Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Buriram è stato Marco Bezzecchi il più rapido, confermando le indicazioni positive emerse nei test della scorsa settimana. Il pilota riminese dell'Aprilia ha chiuso con il miglior tempo di 1'29"346, precedendo di 110 millesimi la Ducati del team VR46 di Fabio Di Giannantonio. Terzo tempo per Jorge Martin, anche lui su Aprilia, in 1'29"551 nonostante una scivolata alla curva 12. Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura, con un'altra RS-GP, mentre la prima KTM è quinta con Pedro Acosta. Per trovare il campione del mondo in carica Marc Marquez bisogna scendere al sesto posto: lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1'29"772, precedendo di 19 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia. In casa Ducati, per la prima uscita stagionale, è stato scelto un pacchetto aerodinamico prudente. Nono tempo per Alex Marquez, mentre completa la top 10 la Honda di Luca Marini, staccato di oltre sette decimi dalla vetta. Più indietro le Yamaha: Alex Rins è 13°, Fabio Quartararo 18°. Tra i rookie si mette in evidenza Diogo Moreira con il 16° crono, mentre Toprak Razgatlioglu chiude 21°.