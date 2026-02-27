Nba: i Lakers cadono a Phoenix, 11^ vittoria di fila per gli Spurs

Nonostante un Victor Wembanyama poco brillante (appena 12 punti), San Antonio centra l'undicesima vittoria consecutiva; 126-110 a Brooklyn. Julian Champagnie ha guidato gli Spurs con 26 punti, mentre il campione francese ha realizzato solo tre dei suoi nove canestri: il resto lo hanno fatto Stephon Castle (18 punti), De'Aaron Fox (14) e Devin Vassell (14). Imbattuti a febbraio, gli Spurs si stanno avvicinando alla striscia di 13 vittorie consecutive ottenuta nella stagione 2015-16. Nuovo record per Kevin Durant che con i suoi 40 punti trascina i Rockets al successo per 113-108 contro gli Orlando Magic. Durant ha segnato 26 punti dopo l'intervallo, aiutando Houston a recuperare da uno svantaggio di 19 punti. A 37 anni, Durant è diventato il sesto giocatore a raggiungere i 32.000 punti nella NBA: ora ne ha 32.006, dietro Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928), Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e l'unico giocatore in attività ad aver raggiunto quel traguardo, LeBron James (43.034). "Il solo fatto di essere menzionati nella stessa categoria di alcuni dei più grandi atleti di tutti i tempi, e non solo dei giocatori di basket, ma di tutti gli atleti, è un onore", ha commentato Durant. Beffa sulla sirena per i Lakers: Royce O'Neale ha segnato il canestro decisivo a 1,7 secondi dalla fine, regalando ai Phoenix Suns il successo per 113-110 sul quintetto di Los Angeles. Ai Lakers non sono bastati i 41 punti di Luka Doncic. LeBron James aveva pareggiato la partita pochi secondi prima, ma i Lakers non sono riusciti a capitalizzare il loro ultimo possesso e hanno perso il terzo match di fila. Tra i Suns il migliore è stato Grayson Allen (28 punti). A Philadelphia, Tyrese Maxey grazie alle sue cinque triple (per un totale di 28 punti) ha spinto i 76ers alla vittoria sui Miami Heat 124-117. Protagonista in campo anche Joel Embiid (26 punti e 11 rimbalzi. Poco più di 9 minuti in campo per Simone Fontecchio, che chiude con 3 punti, Negli altri incontri, Charlotte vince in casa di Indiana 133-109, e anche Sacramento si impone a Dallas 130-121. Vittorie in trasferta anche per Portland a Chicago (121-112), di Minnesota a Los Angeles sui Clippers (94-88) e di New Orleans sugli Utah Jazz (129-118). Vince in casa Atlanta che batte Washington 126-96.