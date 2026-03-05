Tennis, Draper entra nel team Asics

05 Mar 2026 - 14:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

ASICS ha annunciato che Jack Draper, tennista professionista britannico e attuale numero 14 del ranking mondiale, entra a far parte del roster globale di atleti del brand nel tennis. Draper indosserà le SOLUTION SPEED FF 4, scarpe da tennis dotate di tecnologia avanzata, che garantiscono velocità con ammortizzazione e agilità in campo. Sono progettate per giocatori che prediligono la velocità, perfettamente in linea con il suo stile di gioco.

Jack Draper si è affermato come il principale talento del tennis maschile britannico dopo un anno di svolta nel 2024, durante il quale ha conquistato i suoi primi importanti titoli in tornei disputati in Germania e Austria e ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo di massimo livello a Flushing Meadows, negli Stati Uniti. Il ventitreenne, vincitore nel 2018 del titolo junior di SW19 e già numero 1 del ranking giovanile, si è consolidato come uno dei prospetti più promettenti del circuito maschile. Draper ha ottenuto vittorie significative contro avversari ai vertici del ranking e risultati di rilievo, tra cui un prestigioso titolo in California (marzo 2025), rafforzando ulteriormente il suo ruolo tra i protagonisti emergenti del tennis britannico. 

Mitsuyuki Tominaga, President e COO di ASICS, ha dichiarato:
“Siamo felici di accogliere Jack Draper nella famiglia ASICS. Siamo onorati che Jack abbia scelto ASICS come partner di fiducia per le sue calzature e non vediamo l’ora di supportarlo nel suo percorso con le nostre scarpe da tennis all’avanguardia”.

Jack Draper, atleta ASICS e tennista professionista, ha commentato:
“Sono davvero entusiasta di essere entrato a far parte del team ASICS e non vedo l’ora di competere indossando le SOLUTION SPEED FF 4. Non appena ho provato queste scarpe da tennis ho capito che erano la scelta giusta per me e sono felice di entrare a far parte della famiglia ASICS”.

Jack Draper indosserà le SOLUTION SPEED FF 4 durante la stagione 2026.

Ultimi video

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:05
Rugby, Sei Nazioni: il XV dell'Italia per l'Inghilterra, tre i cambi di Quesada
14:00
Tennis, Draper entra nel team Asics
13:20
Iran, scherma: federazione internazionale scherma rinvia Gp spada a Budapest
12:39
Milano-Cortina: l'Italia del curling paralimpico perde 6-4 contro l'Estonia
12:19
Tennis: Medvedev, Rublev e Khachanov arrivati a Indian Wells