Tennis, Draper entra nel team Asics

ASICS ha annunciato che Jack Draper, tennista professionista britannico e attuale numero 14 del ranking mondiale, entra a far parte del roster globale di atleti del brand nel tennis. Draper indosserà le SOLUTION SPEED FF 4, scarpe da tennis dotate di tecnologia avanzata, che garantiscono velocità con ammortizzazione e agilità in campo. Sono progettate per giocatori che prediligono la velocità, perfettamente in linea con il suo stile di gioco.



Jack Draper si è affermato come il principale talento del tennis maschile britannico dopo un anno di svolta nel 2024, durante il quale ha conquistato i suoi primi importanti titoli in tornei disputati in Germania e Austria e ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo di massimo livello a Flushing Meadows, negli Stati Uniti. Il ventitreenne, vincitore nel 2018 del titolo junior di SW19 e già numero 1 del ranking giovanile, si è consolidato come uno dei prospetti più promettenti del circuito maschile. Draper ha ottenuto vittorie significative contro avversari ai vertici del ranking e risultati di rilievo, tra cui un prestigioso titolo in California (marzo 2025), rafforzando ulteriormente il suo ruolo tra i protagonisti emergenti del tennis britannico.



Mitsuyuki Tominaga, President e COO di ASICS, ha dichiarato:

“Siamo felici di accogliere Jack Draper nella famiglia ASICS. Siamo onorati che Jack abbia scelto ASICS come partner di fiducia per le sue calzature e non vediamo l’ora di supportarlo nel suo percorso con le nostre scarpe da tennis all’avanguardia”.



Jack Draper, atleta ASICS e tennista professionista, ha commentato:

“Sono davvero entusiasta di essere entrato a far parte del team ASICS e non vedo l’ora di competere indossando le SOLUTION SPEED FF 4. Non appena ho provato queste scarpe da tennis ho capito che erano la scelta giusta per me e sono felice di entrare a far parte della famiglia ASICS”.



Jack Draper indosserà le SOLUTION SPEED FF 4 durante la stagione 2026.